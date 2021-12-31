«Энтузиазм растет»: сын Наташи Королевой поделился очень личным

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип в этом году стал настоящей звездой. Вместе с мамой он дебютировал в качестве ведущего музыкального чарта на канале «Муз-ТВ», а также стал участником шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале.

В своем инстаграме 19-летний Архип подвел итоги года.

«За все это время я набрался опыта и новых впечатлений. Мой энтузиазм растет каждый день и мне не терпится узнать, что готовит для меня Новый год», — написал Архип.

Напомним, также Глушко-младший в этом году привел в дом родителей свою девушку – стриптизершу Мелиссу Волынкину, с которой обручился в феврале. Правда, звездным маме и папе выбор сына пришелся не по душе. Они не хотят, чтобы единственный наследник женился в столь раннем возрасте.

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