«Поздравили с наступающим Новым годом»: Лепс выступил на корпоративе у олигарха

Музыкант прилетел на один вечер в столицу Среднего Урала — Екатеринбург.

Музыкант Григорий Лепс в Instagram поделился записью, на которой он выступает на корпоративе в компании у уральского олигарха Андрея Симановского.

На кадрах можно увидеть, как в переполненном зале сотрудники компании отжигают под хиты Григория Лепса. Веселье длилось до самого утра.

«Поздравили с наступающим Новым годом компанию и лично Андрея Симановского». Григорий Лепс

Напомним, что Григорий Лепс не так давно развелся со своей женой, балериной Анной Шаплыковой. По слухам, именно жена изменяла Лепсу.

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