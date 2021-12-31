«Красотка и дедуля»: кадры располневшего Дмитрия Диброва с молодой женой взорвали Сеть

Накануне Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина повеселились на дне рождения юмориста Михаила Грушевского. Кадры с праздника 32-летняя избранница телеведущего опубликовала в своем инстаграме. Они вызвали настоящий переполох в Сети.

«Красотка и дедуля! Дед дедом, как Карлсон! А я думаю, что за дед», — писали пользователи Сети.

Напомним, что два года назад Дмитрий Дибров вышел на пенсию по возрасту. От государства он получает положенные выплаты — 33 тысячи рублей в месяц, чему несказанно рад. Впрочем, Дибров не бедствует. С Полиной они воспитывают троих сыновей и живут в роскошном доме с бассейном и фонтанами, который обслуживает штат прислуги.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.