«Для девочки фамилия Вдовина — это же полный «привет»: Волочкова – о своей дочери Ариадне

Экс-звезда Большого театра Анастасия Волочкова в 2005 году родила дочку Ариадну. Ее отцом стал бизнесмен Игорь Вдовин. В то время окружающие считали, что их с балериной свадьба была настоящей, и удивились, когда артистка почему-то дала дочери свою фамилию.

К тому же относительно фамилии отца девочки у балерины, как оказалось, остаются предубеждения.

«Я дала ей такое имя при рождения, и это была замечательная история. Мы не знали, как назвать дочь. Вот я хотела на букву «а», потому что хотелось сохранить инициалы. И поскольку фамилия однозначно была моей, для девочки фамилия Вдовина — это же просто полный «привет», — высказалась артистка в проекте «Загугли звезду».

До 13 лет Ариадна жила с мамой в подмосковном особняке, после чего переехала в семью отца, чтобы меньше времени тратить на дорогу до школы и другие кружки и секции.

Но это лишь официальная версия. Волочкова же настаивает, что бывший возлюбленный тем самым «отдает» многомиллионный долг:

«Вдовин понял, что теперь, если Ариша будет с ним, то он вообще мне ничего не должен. И он просто сделал дочери предложение, от которого она не отказалась. Что он будет давать ей деньги и обеспечивать и все, а маме ничего».

При этом Волочкова подчеркнула, что отец ее дочери должен ей порядка трех миллионов долларов, которые в разное время занимал.

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