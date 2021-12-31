«Коллегам стоит посмотреть телевизионную программу»: адвокат Руссо ответил на слова Жорина

Как отметил Андрей Алешкин, любой конфликт — это далеко не односторонняя история.

Адвокат музыканта Авраама Руссо, Андрей Алешкин, заявил, что его подопечный не называл фамилии продюсера Иосифа Пригожина, когда рассказывал о нападении не него, совершенном много лет назад. Певец лишь делился своим мнением.

«Мне кажется, коллегам стоит посмотреть телевизионную программу, где выступал Авраам, еще раз, чтобы в этом убедиться». Андрей Алешкин

Как заметил Андрей Алешкин, любой конфликт — это не односторонняя история. По его мнению, Иосифу Пригожину тоже есть за что извиняться. При этом Алешкин считает, что Пригожину не позволяет пойти на примирение самолюбие. Поэтому Руссо и сделал первый шаг, сказав, что хочет мирно решить конфликт, а не доводить дело до судов, сообщает «Собеседник».

Ранее адвокат Иосифа Пригожина Сергей Жорин отмечал, что если Авраам Руссо хочет решить конфликт мирно, то должен публично извиниться. Только в этом случае возможно говорить о решении вопроса без судебных разбирательств.

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