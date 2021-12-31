Новогодняя история: Глафира Тарханова впервые показала всех четырех детей

Глафира Тарханова — многодетная мама. Вместе с мужем Алексеем Фаддеевым она воспитывает четырех детей, причем всех мальчиков. Корней, Ермолай, Гордей и Никифор — такие имена звездные родители дали своим наследникам.

«Я старалась всегда отслеживать себя, и при встречах с друзьями очень дозированно говорить о своих детях (некоторых мамочек не остановить). Если у друзей нет детей, они вообще не поймут, а если есть, они так же взахлеб расскажут о своем чаде (невозможно остаться равнодушным)», — цитирует Тарханову «Комсомольская правда».

Ранее Глафира скрывала внешность детей от публики, однако перед Новым годом устроила тематическую фотосессию. Кадрами в своем инстаграме поделилась фотограф Олеся Оливер.

«Бесподобно! Какая уютна съемка», — писали пользователи Сети.

К слову, всех детей, кроме старшего, 38-летняя звезда сериала «Громовы» рожала дома, в присутствии мужа. Сейчас пара задумывается о рождении пятого ребенка.

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