Драпировка не спасла: пассия Тимати растеряла грудь в крошечном бикини

Саша Дони в Дубае надела купальник не по размеру и ее прелести «сбежали».

Новая возлюбленная рэпера Тимура Юнусова, 19-летняя Саша Дони, уже не первый день будоражит подписчиков в Instagram своими пляжными кадрами из Дубая. Красотка в ожидании бойфренда много времени проводит онлайн, и у нее накопилось немало публикаций.

На одной из фотографий в Сети Саша Дони позирует в белом бикини. Только вот купальник оказался для Саши маловат. Миниатюрный лиф едва прикрыл ее пышные формы, и даже объемная драпировка не помогла избежать казуса.

Конфуз случился и у Регины Тодоренко в это же время в том же месте — телеведущая отдыхает сейчас в Дубае. В то время как модницы натягивают трусики от бикини до талии, Регина их разместила экстремально низко на бедрах. Кажется, еще чуть-чуть и они спадут.

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