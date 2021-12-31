Кусочек от «Ералаша» не достался: первая жена Грачевского не получит часть наследства режиссера

Первая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Галина проиграла все суды и не сможет претендовать на наследство бывшего мужа. Правда, она еще может подать апелляцию.

Галина Грачевская просила выделить ей долю в ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр «Ералаш». Как отмечала Галина Грачевская, режиссер создавал свою бизнес-империю не без ее участия. При этом в суде отмечали, что срок исковой давности давно прошел.

В конце декабря 2021 года суд первой инстанции отказал в исковых требованиях Галине Грачевской. Получить лакомый кусочек от «Ералаша» экс-супруге не удастся.

Напомним, что первый брак Грачевского продлился почти 35 лет. Он был расторгнут более 15 лет назад, сообщает «Комсомольская правда».

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