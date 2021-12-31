«Врать никому некрасиво, особенно в 60 лет это уже стыдно»: Варшавер ответил на нападки Захаровой

По словам директора с расширенными полномочиями, пусть все слова дочери Марка Захарова будут на ее совести.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер заявил, что негативные слова в его адрес со стороны дочери Марка Захарова Александры навсегда останутся на ее совести.

«Врать никому некрасиво, особенно в 60 лет это уже стыдно. Хотя говорят, ложь на длинных ногах… Все равно люди умные, все понимают, кто есть кто». Марк Варшавер

Как добавил Марк Варшавер, своими словами дочь Марка Захарова прежде всего дискредитирует отца. При этом он заметил, что не собирается оправдываться перед Александрой Захаровой. У него в труппе более ста человек и объяснять каждому, что его оболгали просто глупо, сообщает 5-tv.ru.

Ранее Александра Захарова заявила, что актеры «Ленкома» боятся Марка Варшавера. В противном случае они бы уже давно подняли бунт и в театре сменилась власть.

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