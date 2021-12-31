«Не доглядел за ней»: вдовец Легкоступовой признал свою вину в ее смерти

Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года при странных обстоятельствах. 54-летнюю исполнительницу хита «Ягода-малина» госпитализировали из собственной квартиры, где она находилась с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. Через несколько дней артистка умерла не приходя в сознание.

Накануне Фирсов объявил, что отказывается от наследства в пользу детей Легкоступовой и ее мамы. Доля вдовца составляет 11 миллионов. Сейчас яхтсмен большую часть времени живет в Турции и винит себя в смерти певицы.

«Я виновен в том, что не доглядел за ней. Стал верить в судьбу, предопределенность. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью», — сказал Фирсов в интервью NEWS.ru.

Напомним, за Фирсова Легкоступова вышла замуж буквально за пару месяцев до смерти. 30 декабря певице исполнилось бы 56 лет. У нее остались двое детей – дочь Анетта и сын Матвей.

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