«Тебя ждет счастливая жизнь, малыш!»: Нагиев на всю страну обратился к своему тайному сыну в день его рождения

Поклонники Дмитрия Нагиева знают, что у шоумена есть взрослый сын Кирилл. Однако, мало кто в курсе, что телеведущий скрывает еще одного наследника. В 2015 году появилась информация, что телеведущий воспитывает внебрачного сына Марка от эффектной блондинки, которая работает его администратором.

И в преддверии Нового года Нагиев перестал скрывать наличие сына и обратился к нему на всю страну в «прямом эфире» шоу «Голос».

«Я обещал поздравить одного мальчишку с 13-летием. С другой стороны, 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения! Я верю, что тебя впереди ждет большая, счастливая жизнь, малыш, и уверен, что папа и мама тебя очень любят!», — произнес Нагиев.

При этом, шоумен не обозначил свое отцовство. Однако, по слухам, 13-летний Марк с мамой проживают в одном из престижных поселков в Подмосковье.

Добавим, что Дмитрию Нагиеву при всей своей бешеной популярности удается тщательно скрывать свою личную жизнь. Он официально был женат лишь однажды на Алисе Шер. Брак продлился 20 лет, супруги развелись, и бывшая призналась – она так и не узнала до конца, кто же такой Дмитрий Нагиев.

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