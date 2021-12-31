От лишних объемов ни следа: Решетова в белом платье-майке показала стройную фигуру

В уходящем году экс-подруга Тимати Анастасия Решетова практически забросила свой микроблог в Instagram, в чем не раз признавалась и просила у подписчиков прощения. Девушка объясняла, что ее офлайн-жизнь, мол, слишком насыщенная, и времени на онлайн практически не остается.

Правда, что именно происходит и столь сильно бурлит в реальности, Решетова не рассказала. Как и не стала озвучивать личные итоги 2021 года. Но перед новогодней ночью все-таки вышла на связь и написала:

«Признаюсь, что он (2021 год – Прим. ред.) был очень насыщенным и дико интересным. Теперь все иначе, но мне это нравится! Пусть дальше только лучше и только больше! Знаю, что одну вещь я должна в следующем году исправить точно — чаще выходить с вами на связь и стараться не пропадать», — пообещала красотка.

Судя по всему, встречать Новый год Решетова собирается в жаркой стране. Потому как девушка запостила снимок, на котором позирует в белом платье-майке, загорелая и постройневшая. От былых лишних объемов, из-за которых на нее даже трескались пуговицы, не осталось и намека.

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