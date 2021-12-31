«Социофоб Кристина»: Асмус показала, с кем отдыхает в Дубае

Накануне Кристина Асмус заявила, что не была в отпуске два года. От накопившейся усталости она решила сбежать в Дубай. По словам актрисы, билеты были куплены спонтанно. На курорт Кристина улетела в компании дочки Насти и племянницы.

Асмус остановилась в шикарном отеле, выбрав номер с собственным бассейном на террасе. Дубайские апартаменты звезды оказались очень просторными. Кристина показала фрукты и шампанское, которые ждали ее на столе – подарок от отеля

«Социофоб Кристина выбирает номера «все включено». Простите все, кого я буду бесить. У нас +27. Красотень», — написала Асмус.

Напомним, Кристина воспитывает 8-летнюю дочь Настю от Гарика Харламова, который оставил ей дом в Подмосковье и платит алименты. После развода шоумен перебрался в московскую квартиру.

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