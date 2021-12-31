Еще один талант: Валя Карнавал в комплекте с принтом тай-дай показала, как умеет включать свет ягодицами

Блогер и певица продемонстрировала свое умение на видео в Сети.

20-летняя певица из TikTok Валя Карнавал в уходящем году усилила свои позиции в Интернете благодаря не только конфликту с Ларисой Долиной, но за счет несомненных талантов. А их у нее – огромное множество, ведь не зря говорят – талантливый человек талантлив во всем.

Еще одну свою способность Карнавал продемонстрировала намедни, зафиксировав ее на видео. Красотка в модном комплекте с принтом тай-дай элегантно включила и выключила свет своими ягодицами.

Получилось у нее это довольно легко. Только вот как этот талант ей поможет, если кнопки будут располагаться, например, выше ее «пятой точки»?

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