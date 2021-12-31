«Моя мама разводила меня»: Волочкова рассказала о предательствах родного человека

Экс-солистка Большого театра, балерина Анастасия Волочкова стала героиней проекта «Загугли звезду» на Teleprogramma.pro. Артистка рассказала о себе, своих достижениях, увлечениях и, разумеется, планах на ближайшее время.

Не обошла вниманием Волочкова свои непростые отношения с мамой. О они она рассказывала подробно в своей автобиографии «Плата за успех». По признанию звезды балета, мать Тамара Владимировна всегда ей завидовала и стала искать собственную выгоду, когда дочь прославилась на большой сцене.

«Тогда мама и захотела быть моим директором и продюсером. Ну, то есть полностью заниматься мной, желая на этом заработать, не скрывая от меня этого и спрашивая, сколько процентов я буду пожизненно ей платить за все мои выступления», — вспоминает балерина.

Более того, мать Анастасии сыграла не последнюю роль том, чтобы личная жизнь дочки пошла под откос.

«Моя мама разводила меня со всеми мужчинами, включая главную любовь моей жизни — Сулеймана Керимова. И ведь дело не в том, что он ее не устроил, просто она позавидовала мне. Мамина жизнь не сложилась, она не стала балериной, хотя хотела этого. У них с папой не было любви, поэтому он и оставил ее», — объясняет балерина.

Еще один пример, из-за которого Волочкова считает мать предателем, — когда Тамара Владимировна втайне от нее продала недвижимость в центре Петербурга, подаренную балерине поклонником. И ничего не рассказала ей об этом.

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