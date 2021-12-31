«В жизни я выгляжу вообще не так!»: Асмус снова проигнорировала бюстгальтер, когда надела платье-сорочку

Актриса улетела в Дубай, чтобы отдохнуть впервые за 2 года.

Многие знаменитости на новогодние каникулы выбрали жаркие страны. Накануне к этим счастливчикам примкнула и актриса Кристина Асмус. Звезда фильма «Текст» подчеркнула, что решение улететь в Дубай было импульсивным и незапланированным, но она ему очень рада – это у нее первый за 2 года полноценный отпуск.

Первым делом Кристина по прилете на курорт перевоплотилась в роскошную и нарядную диву и начала отмечать. При этом звезда проигнорировала снова нижнее белье, отказавшись от бюстгальтера, когда выбрала белоснежное шелковое платье-сорочку.

«В жизни я выгляжу вообще не так! Даже удивительно, когда узнают на улице. Мой ежедневный выбор — кеды, рюкзаки, шапки и минимум макияжа, когда не в кадр», — призналась красавица.

Асмус позировала в роскошных интерьерах гостиницы во всеоружии – с ярким макияжем, блеском в глазах и новогодним настроением.

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