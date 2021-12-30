«Сделаю так, чтобы он был доволен»: подопечный Градского выступил в финале «Голоса»

Александр Борисович поверил в одного из трех претендентов на главный приз музыкального проекта.

Финалист проекта «Голос-10» Алишер Каримов почтил память своего наставника Александра Градского. Певец отметил, что будет биться в последних выступлениях до последнего во имя своего мастера.

Напомним, после смерти Александра Градского кресло наставника осталось пустым. А его подопечные продолжили музыкальный путь на проекте без своего учителя.

От команды Александра Градского в финале оказался музыкант из Нур-Султана Алишер Каримов. Артист спел со своим наставником благодаря современным технологиям. Также Каримов прошел отбор во время финала и стал одним из трех претендентов на звание лучшего голоса страны.

«Сделаю так, чтобы он был доволен», – отметил Каримов перед своим выступлением.

После первого голосования в прямом эфире Первого канала в рамках финала шоу «Голос» осталось трое участников. Проект покинула Элина Пан, входившая в состав команды Леонида Агутина.

Напомним, в этом году завершается десятый сезон шоу «Голос». А недавно прошел «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения.

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