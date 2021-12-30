В преддверии чуда: Стефания Маликова в вязаном платье и ажурном пальто повеселилась с отцом

Наследница Дмитрия Маликова показала теплые посиделки с семьей перед новогодней ночью.

В одной из последних публикаций личного микроблога Стефании Маликовой появился снимок с ее отцом — композитором Дмитрием Маликовым. Начинающий дизайнер продемонстрировала праздничный образ среди ярких новогодних декораций.

Стефания вместе с младшим братом и дедушкой отметилась на семейном ужине. А после Маликова выбежала на улицу сделать пару памятных фото с любимым отцом.

Маликова выбрала для вечерних прогулок с родителем вязаное платье-трубу в сочетании с высокими замшевыми сапогами-казаками цвета слоновой кости.

Стефания накинула поверх платья пальто в цвет вязаной вещи. Верхнее изделие с отложным воротничком было украшено растительным узором.

«Какие вы все хорошенькие», «Какие вы все милые», «Стефания, Вы прекрасны! Какой позитив!», «Какая сияющая Стеша, просто дива», «Какие вы веселые и любящие», — восхитились Стешей и ее семьей поклонники.

Напомним, ранее Стефания Маликова в стильной куртке-рубашке и с сумкой-почтальонкой прогулялась по центру Милана. Наследница Дмитрия Маликова использовала в аутфите головной убор собственного производства.

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