«Это был импульсивный шаг»: Владимир Фирсов признал свою вину в смерти Валентины Легкоступовой

Вдовец певицы рассказал, что происходило с артисткой незадолго до ее кончины.

Исполнительнице Валентине Легкоступовой могло исполниться 56 лет. Но артистка не отпраздновала день рождения 30 декабря. Так как в августе прошлого года певица умерла. А недавно ее муж Юрий Фирсов признался, что испытывает вину из-за смерти избранницы.

Отметим, что на днях яхтсмен откатался от своей доли в наследстве жены.

Фирсов объяснил, почему его резко перестали интересовать 11 миллионов рублей, которые он мог получить после смерти Легкоступовой.

«Я виновен в том, что недоглядел за ней. Стал верить в судьбу, предопределенность. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью», – раскаивается Фирсов.

«Я сразу после смерти Вали собирался отказаться от своей части наследства. Но мои альтруистические начинания были прерваны. Когда я молчал, ничего не делал, меня черт-те в чем обвиняли. Пришлось противопоставить себя на какое-то время, заявить о правах на наследство. Это был импульсивный шаг в ответ на клевету, которой меня облили. Сейчас понимаю, что мне не нужно, не буду этой возней заниматься. Хочется конфликт прекратить, хотя не я его начал», – заявил яхтсмен в беседе с NEWS.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.