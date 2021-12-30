«Я отдыхаю от обязательств»: Родион Газманов – о личной жизни

Родион Газманов поделился деталями своей личной жизни. 40-летний сын знаменитого артиста до сих пор не женат. Певец рассказал, что мечтает об одной единственной любви в жизни.
«Мне хочется, чтобы рядом был человек, который останется со мной на всю жизнь. Это очень важно. Я думаю, что таким образом хочу, чтобы мои будущие дети не попали под удар разводящихся родителей», — разоткровенничался Родион изданию Passion.
Также артист признался, что родителя очень хотят внуков, но не лезут в его личную жизнь, что за Родион им очень благодарен.
Последние отношения Родиона Газманова закончились в ноябре этого года. Сейчас его сердце свободно и он полностью посвящает себя творчеству.
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