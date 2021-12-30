«Ешь. Спи. Корми»: жена Дмитрия Шепелева поделилась фото, где кормит сына грудью

Екатерина Тулупова родила телеведущему еще одного наследника в марте этого года.

Екатерина Тулупова поделилась фото, где кормит сына Тихона грудью. Жена Дмитрия Шепелева подводила итоги в своем микроблоге и показала подписчикам кадр, где расположилась в кресле и заботливо прижала к себе малыша. Также 38-летний дизайнер и сама пытается подкрепиться бургером.

«Мои будни проходили под девизом: «Ешь. Спи. Корми», — рассказала Екатерина в stories своего Instagram.

Тихон стал первым общим ребенком пары. Тулупова и Шепелев воспитывают двоих детей от прошлых браков: сына Дмитрия от Жанны Фриске и дочь Екатерины. Пара познакомилась четыре года назад в детском саду, куда вместе ходили их малыши.

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