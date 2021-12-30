«Моя доча спит в самолете»: Алеся Кафельникова поделилась фото подросшей наследницы

Дочь модели подросла и уже путешествует с мамой.

Наследница российского теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся Кафельникова — разместила в Stories личного микроблога снимок с подросшей дочерью от Георгия Петришина. Знаменитость летела с девочкой на Бали.

Напомним, Кафельникова стала матерью в 22 года. Модель и ее муж Георгий Петришин назвали дочь редким именем Киара.

Алеся, несмотря на небольшой возраст дочери, уже спокойно берет ее с собой в поездки. Недавно Кафельникова поделилась фотографией с борта самолета. Киара спала у мамы на руках.

«Моя доча спит в самолете только когда ей закрывают глаза. Тут она как раз проснулась только. Иногда я ей вставляю беруши, потому что она вздрагивает, когда что-то оповещает по громкоговорителю», — призналась Алеся.

«И я до сих пор не могу перестать кормить ее грудью. Очень хочу прекратить, но каждый раз, когда собираюсь, говорю себе: «Завтра последний день»», — добавила Кафельникова.

Напомним, ранее Алеся Кафельникова впервые показала лицо своей малютки. Наследница модели выпустила автобиографическую кинокартину, в которой предстала вместе с дочкой Киарой.

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