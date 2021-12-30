«Красоточка»: Киркоров привел подросшую дочку в пышном белом платье на новогодние съемки

Филипп Киркоров является одним из самых известных артистов в России. Он также регулярно ездит на «Евровидение», чтобы поддержать своих фаворитов. В 2022 году певец отпразднует свое 55-летие.

Обычно он не упускает возможности закатить вечеринку. В этом году Киркоров устроил тематический праздник 1 декабря в день рождения дочки Аллы-Виктории. Девочку не только поздравили звезды. Она еще и получила в подарок двух далматинцев.

Ранее Филипп Бедросович побывал с наследницей в шоу «Модный приговор». Теперь он взял с собой дочку на съемки новогоднего выпуска одного из шоу.

Певец поделился кадрами, на которых Алла-Виктория вышла с ним на сцену в белоснежном пышном платье с воланами. Девочка даже продефилировала на глазах публики. Она была с макияжем и укладкой. Член съемочной группы объявил ее появление.

«Внимание! Звезда на площадке», — сказал он. «В семье должна быть одна звезда, а второй — я!» — отметил Киркоров.

Публика одарила ее овациями. А друзья и поклонники адресовали ей комплименты. «Красоточка», — восхитилась Алсу. «Дочка в отца пошла, такие милые вы», «Принцесса маленькая. Очень милая девочка», «Какое платье! Как идет», «Куколка», «Какая она красавица, на бабушку так похожа, тезка, счастья тебе, девочка!», «Правильно Виктория папу подвинула!» — прокомментировали пост подписчики.

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