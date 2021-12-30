«Приключения с детьми»: Бритни Спирс насладилась интерактивным искусством вместе со своими взрослыми сыновьями

Зарубежная исполнительница Бритни Спирс разместила в личном микроблоге кадры из центра интерактивного искусства. Примечательно, что там артистка была не только со своим избранником Сэмом Асгари, но и с детьми от первого брака.

Отметим, что недавно Бритни выиграла судебный процесс у своего отца и добилась признания собственной дееспособности. При этом дети знаменитости живут с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.

Американский танцор оформил опеку над 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом. Потому что сама Бритни Спирс из-за проблем с психическим здоровьем не могла отвечать за сыновей.



При этом певица часто видится со своими наследниками. А недавно Спирс даже опубликовала ролик совместного времяпрепровождения с детьми. Бритни и мальчики рисовали на своем теле специальными светящимися в темноте красками. Также Шон и Джейден покатались на парящем обруче и просто смеялись в компании родительницы и ее жениха.

«Приключения с детьми — так весело!» — призналась Бритни.

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