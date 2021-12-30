«У нас у всех все хорошо»: Таюрская встретит Новый год с Прусикиным и его экс-женой

Год назад, когда началась пандемия, группа Little Big готовилась поехать на «Евровидение», но они так и не смогли представить Россию на конкурсе, так как он не состоялся. Однако интерес к публике тогда значительно вырос.

А когда один из участников коллектива Илья Прусикин, также известный как Ильич, развелся с женой Ириной, выяснилось, у него закрутился роман с коллегой Софьей Таюрской.

Поклонники были в восторге от пары. А когда влюбленные стали демонстрировать чувства на красных дорожках, то покорили публику. Однако недавно появились слухи, что их отношения уже завершились. Однако певица решила расставить все точки над i. Она дала понять, что не только все еще любит Илью, но и дружит с его экс-женой, которая растит сына артиста Добрыню.

«Не гадайте, у нас у всех все хорошо. Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по-своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — заявила Софья в выпуске YouTube-шоу Пети Плоскова.

Таюрская также похвасталась, что прекрасно ладит с сыном избранника. По ее словам, мальчик бывает у них в гостях вместе с мамой.

«Добрыня — очень крутой ребенок, он живет у нас такое же количество времени, сколько живет с мамой. Они с Ирой приезжали к нам в гости на днях. Мы вместе играли…» — рассказала звезда.

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