«Быть красивыми, просто находясь дома»: Екатерина Волкова показала, в чем можно встретить Новый год

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге запись, в которой продемонстрировала яркие образы для новогодней ночи.

Волкова выбрала не только платья, но и брючные костюмы в качестве возможных вариантов новогоднего аутфита.

«Дождались! Наконец-то завтра тот день, когда можно менять образы, быть красивыми, просто находясь дома, не выходя куда-то. А вы уже приобрели себе платье Золушки?» — поинтересовалась Волкова.

Екатерина выбрала черное мини-платье с бахромой и мятный блейзер в комбинации с корсетным топом и брюками. Также не остались без внимания лавандовое платье-футляр и розовая блузка с полупрозрачными руками и молочной юбкой.

Далее Екатерина накинула на себя брючный костюм кремового цвета с черной баской и белоснежной блузкой. А самым смелым вариантом стал комплект из пестрых и блестящих брюк и топа с перьями.

«Какая вы классная, вам все идет», «Образы класс, блестящий комбинезон — восторг», «Все образы невероятные», «Очень красиво! А елка просто роскошная», «Какие шикарные наряды!» — написали поклонники Волковой в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Екатерина Волкова вспомнила, как ей сделали предложение руки и сердца.

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