«Рука об руку? Поженились бы… оба одиноки»: Барановская прильнула к 57-летнему Гордону на радость публике

Юлия Барановская с юмором относится к слухам о своих тайных романах. Ей даже приписывали отношения с музыкантом и бизнесменом Эмином Агаларовым. Экс-жена футболиста Андрея Аршавина на такие выдуманные истории реагирует только шутками. И на своих поклонников не обижается. Да и к чему? Барановская понимает, что фанаты желают ей настоящего женского счастья. Вот поэтому и сватают ее за самых богатых и завидных женихов.

Вот только теледива не торопится иди под венец. По словам Юлии, она хотела бы примерить платье невесты. К тому же, выдать именитую маму замуж мечтает и ее дочка Яна. Барановская призналась, что давно бы уже сыграла свадьбу, если бы захотела. Но торопиться с таким важным решением она не хочет.

Кстати, Юлии приписывают отношения и с соведущим в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. Фанаты считают, что 57-летний Александр Гордон сделал бы красавицу-телеведущую счастливой. Правда, к своему партнеру по съемках Барановская относится как другу.

На свежих снимках Юлия прильнула к Гордону, а тот по-отечески взял ее за руку, выражая свою признательность. Правда, не все поклонники уверились в дружеский настрой парочки.

«Ах, как жаль!! Ну какая была бы пара», «Позвал бы уже Юльку замуж, что тянуть-то??», «Рука об руку? Поженились бы… оба одиноки», «Замуж бы позвал! А то уведут красотку», «Гордон мужик умный, сам только развелся! Ну куда ему опять жениться», «Успокойтесь уже, они просто друзья», «Ой, не могу! Мечтатели», «Жених и невеста?? Что за шуточки у вас», — пишут фолловеры.

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