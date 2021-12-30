«Еще один год вместе»: Барановская в пудровом свитере и без макияжа устроила домашние посиделки с Гордоном

Телеведущая накануне Нового года провела время с друзьями и коллегами.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она не опустила руки, когда от нее ушел Андрей Аршавин. Примечательно, что Юлия осталась одна с тремя детьми. Это не помешало ей построить карьеру на ТВ.

Теперь она дружит со многими именитыми персонами. Барановская появляется в передаче «Модный приговор» и общается с Александром Васильевым. Также она одна из немногих, кто нашел общий язык с Александром Гордоном.

Накануне Нового года Юлия провела день с коллегами и друзьями. Она устроила посиделки с Гордоном возле нарядной елки. Примечательно, что телеведущая была без макияжа. Она облачилась в бархатные брюки скинни белого цвета и нежный свитер пудрового оттенка. Барановская поделилась трогательными кадрами с празднования грядущего Нового года.

«Дорогие мои, спасибо за еще один год вместе, спасибо за то, что вы лучшие и вы с нами. Люблю вас всех и тех, кого нет на фото тоже, Милу, Мишу, Андрея, Веру, Сережу, Валю и всю нашу большую суперкоманду. С наступающим нас всех Новым годом — годом любви», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что без макияжа смотрится еще моложе.

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