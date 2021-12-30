СМИ: новой девушкой актера Алексея Макарова стала стюардесса

Журналисты рассекретили новую возлюбленную популярного актера Алексея Макарова.

После ряда браков и романов с медийными дамами, 49-летний артист остановился на стюардессе.

Летом 2020-го Алексей намекнул в Instagram, что у него появилась новая женщина, но представлять свою пассию не стал. И вот знакомые актера рассказали прессе, что он встречается со старшей бортпроводницей «Уральских авиалиний» Полиной Загоскиной, а познакомились они, что неудивительно, во время полета.

Весь год пара то и дело выставляла в соцсети похожие фотографии, пишет «Экспресс-газета». Судя по странице в Instagram, девушка увлекается чтением и обучением английскому языку. Но совместных снимков с актером, как и у него с ней, там нет.

Напомним, ранее у Макарова были серьезные отношения с журналисткой Марией Сперанской, балериной Ольгой Силаенковой, актриса Марией Мироновой. У него также есть дочь от актрисы Виктории Богатыревой.

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