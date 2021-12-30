Бежевые тона с ярким акцентом: Анна Заворотнюк выгуляла плюшевую шубку с шапкой цвета клубники

Модель Анна Заворотнюк провела предпраздничные дни в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в северной столице России знаменитость отметилась в популярной шубке из искусственного меха.

Анна составила теплый образ в молочных тонах. Заворотнюк надела сливочные кожаные брюки и вязаный свитер им в тон. Сверху знаменитость накинула бежевый шарф и оверсайзную плюшевую шубу шоколадного оттенка.

Также Заворотнюк выбрала для прогулки жокейские сапоги оттенка кофе с молоком. Их Анна дополнила сумкой Gucci на длинном ремешке. А завершила образ модели яркая шапка бини.

«Не зря Питер был столицей несколько столетий. Какое наследие, величие и красота. Это потрясающий город, который я смело смогу сравнить с Парижем. Он окутывает своей магией… Старинные здания, насквозь пропитанные историей, проспекты, улицы. И он никогда не спит, в этом весь его шарм. Такой живой и величественный Санкт-Петербург!», – восхитилась Заворотнюк.

Напомним, Анна Заворотнюк – не первая, кто выбрала этой зимой плюшевые шубки. Ранее актриса Анна Михайловская и невестка певицы Валерии хвастались своими обновками из экомеха.

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