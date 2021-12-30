«У него павлиний хвост непонятный»: Макаров назвал гостя «ЧБД», который вырезал 40 минут материала

Как отметил комик, гость даже угрожал им судом.

Комик Илья Макаров в проекте «Макарена» рассказал, какой гость шоу «ЧБД» вырезал сорок минут материала. Это публицист Евгений Панасенков.

«Панасенков вырезал сорок минут материала. Он какой-то выдуманный человек. У него какой-то павлиний хвост непонятный. Он прямо говорит: «Встретимся в суде». И мы просто говорим: «Давай вырежем и все». Так в итоге и произошло». Илья Макаров

Как отметил Илья Макаров, у них работают очень адекватные люди на монтаже. «Они все смотрят. Естественно, что проскакивают штучки, которые ты не вставишь в эфир. Но в целом их не очень жалко. В основном это очень остренько, поэтому вырезают и все пропадает. Никаких проблем», — заметил Илья Макаров.

Напомним, что шоу «Что было дальше?» — одно из самых раскрученных на Ютубе среди юмористических проектов. В нем комики рассказывают истории и пытаются угадать, что было дальше.

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