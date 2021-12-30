Как встречают Новый год звезды: у Пугачевой детский праздник, а Гагарина переехала в новый особняк

Встречать 2022 год все будут по-разному. Алсу и Моргенштерн уже уехали в Дубай, а вот Кристина Орбакайте даже 31 декабря будет выступать.

Декабрь из года в год становится самым насыщенным месяцем. Артисты активно снимаются в новогодних шоу и участвуют в праздничных концертах. Примечательно, что некоторые готовы работать даже 31 декабря, когда принято собираться в кругу родных и готовиться к встрече Нового года. Как звезды заканчивают 2021 год и встречают новый 2022-й?

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Любовь Успенская даже в 67 лет не перестает удивлять публику. Она облачается в яркие наряды и выпускает новые хиты. И даже на праздниках у нее очень плотный график.

«На Новый год Любовь Залмановна будет работать. Нет и минутки свободной! Праздники у артистки всегда загружены выступлениями. Но мы от всего сердца поздравляем всех россиян с Новым годом! Счастья, любви, здоровья!» — рассказал ее директора Александра Иваненко.

Примечательно, что работать 31 декабря решили многие артисты. Так, Кристина Орбакайте только вернулась из Краснодара, где отработала на корпоративе. В праздничный день она выступит с Сергеем Лазаревым в ресторане «Турандот». Скорее всего, уже на каникулах она проведет время с семьей. Светлана Лобода также выступит, но уже в Барвихе вместе с Григорием Лепсом.

А вот Полина Гагарина целый год переживала неприятные моменты, связанные с разводом. Она пыталась разрешить возникшие вопросы по поводу того, когда ее экс-муж Дмитрий Исхаков может видеться с дочкой Мией. Лишь недавно они нашли общий язык. Более того, певица переехала в новый особняк, где сделала для наследницы комнату принцессы.

«Мы переехали! — похвасталась Гагарина. — В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату и комнату брата!» — поделилась она.

Максим Галкин почти весь декабрь ездил на съемки. Однако он вместе с Аллой Пугачевой устроил праздник для двойняшек Лизы и Гарри. Малыши играли в замке с одноклассниками и внучкой артистки Клавдией.

Для них устроили застолье, позвали Деда Мороза и Снегурочку. Не обошлось без хоровода и салюта. Новогоднюю ночь пара обычно приглашает в замок своих друзей — Игоря Николаева и Юлию Проскурякову, Александра Буйнова и других звезд. У них проходит вечеринка.

Известная актриса Анна Пескова не обходится на Новый год без праздничного стола с яствами.

«Я не мыслю Новый год без оливье, соус для которого делаю из яиц, масла и горчицы. Мясной ингредиент — говяжий язык, а однажды сделала для друзей порцию со скумбрией горячего копчения. Было необычно, но интересно. По традиции, утром 31 декабря все женщины нашей семьи начинают готовить и накрывать на стол. Из десертов обязательно «сладкая колбаска», состоящая из какао, масла и толченого печенья. И конечно, запах цитрусовых», — рассказала артистка изданию «МК».

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