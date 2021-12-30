«Про это никто не говорит»: Макаров припомнил, что не только в «Игре» показывали поцелуй двух мужчин

По словам шоумена, он точно не помнит, в каком году происходили эти события.

Шоумен Илья Макаров в проекте «Макарена» заявил, что поцелуй на шоу «Игра» двух мужчин был не первым на телевидении.

«В КВН тоже целовались. Про это просто никто не говорит. Также мужики поцеловались. Я не помню, в каком году это было». Илья Макаров

Также Илья Макаров выразил свое уважение коллеге Денису Дорохову. Одному из тех, кто поцеловался в эфире «Игры». «Дениса Дорохова лично я просто обожаю. Это самый настоящий рок-н-ролл. Юмор какой-то. Ну он и актер крутой. Я думаю, что он себя и ощущает, как актер. Позиция его такова, что это по факту был театральный номер», — заметил Илья Макаров.

Напомним, что на шоу «Игра» поцеловались Денис Дорохов и Александр Панекин. Этот эпизод вызывал широкий общественный резонанс. Вскоре проект был заморожен. Официально — из-за пандемии.

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