«Этот год был, пожалуй, самым тяжелым»: Анатолий Руденко рассказал о непростых временах

Как отметил актер, у него остается, несмотря на все трудности, гордость за родную страну.

Актер Анатолий Руденко в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что для него прошедший год был очень непростым. Шоу было посвящено героям уходящего года.

«Честно говоря, для моей семьи этот год был, пожалуй, самым тяжелым. Однако, глядя на настоящих героев, оценив их достижения, я понимаю — есть за кого порадоваться». Анатолий Руденко

Как отметил Анатолий Руденко, его берет гордость за родную страну. Он рад, что на этой земле есть настоящие герои, которые своими поступками вдохновляют других и ведут их к победам.

Напомним, что Анатолий Руденко счастлив в браке с актрисой Еленой Дудиной. В 2012 году жена подарила ему дочь Милену.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!