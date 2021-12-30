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«Этот год был, пожалуй, самым тяжелым»: Анатолий Руденко рассказал о непростых временах

Как отметил актер, у него остается, несмотря на все трудности, гордость за родную страну.

«Этот год был, пожалуй, самым тяжелым»: Анатолий Руденко рассказал о непростых временах
Анатолий Руденко. Фото: Globallookpress.com

Актер Анатолий Руденко в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что для него прошедший год был очень непростым. Шоу было посвящено героям уходящего года.

Анатолий Руденко и Елена Дудина
Анатолий Руденко и Елена Дудина. Фото: Globallookpress.com

«Честно говоря, для моей семьи этот год был, пожалуй, самым тяжелым. Однако, глядя на настоящих героев, оценив их достижения, я понимаю — есть за кого порадоваться».

Анатолий Руденко

Как отметил Анатолий Руденко, его берет гордость за родную страну. Он рад, что на этой земле есть настоящие герои, которые своими поступками вдохновляют других и ведут их к победам.

Напомним, что Анатолий Руденко счастлив в браке с актрисой Еленой Дудиной. В 2012 году жена подарила ему дочь Милену.

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