Продюсер объяснила, что делают вместе Калашникова и предполагаемый любовник экс-жены Лепса

Продюсер Алина Красная объяснила, почему певица Анна Калашникова стала появляться в обществе фотомодели Дмитрия Савчука и его брата-близнеца Виталия. Дмитрию, надо сказать, в последнее время приписывают роман с бывшей женой музыканта Григорий Лепса, балериной Анной Шаплыковой. Калашникова в сторис Instagram опубликовала видео, где милуется с Савчуком.
«Дима и Виталик — братья Прохора Шаляпина, поэтому они давно знакомы и дружат с Аней. Поэтому вряд ли там роман».
При этом Алина Красная заметила, что Анну Калашникову давно не видели с банкиром Иваном Семеновым. С ним она встречалась последние два года, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что брак Григория Лепса, по слухам, мог разрушить как раз Дмитрий Савчук. Якобы он закрутил роман с Анной Шаплыковой, а музыкант обо всем узнал и в итоге развелся с женой.
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