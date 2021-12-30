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Продюсер объяснила, что делают вместе Калашникова и предполагаемый любовник экс-жены Лепса

По словам Алины Красной, певица давно дружит с фотомоделью Дмитрием Савчуком и его братом-близнецом.

Продюсер объяснила, что делают вместе Калашникова и предполагаемый любовник экс-жены Лепса
Анна Калашникова. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Алина Красная объяснила, почему певица Анна Калашникова стала появляться в обществе фотомодели Дмитрия Савчука и его брата-близнеца Виталия. Дмитрию, надо сказать, в последнее время приписывают роман с бывшей женой музыканта Григорий Лепса, балериной Анной Шаплыковой. Калашникова в сторис Instagram опубликовала видео, где милуется с Савчуком.

Анна Калашникова и Дмитрий Савчук. Фото: Instagram.com/annakalash

«Дима и Виталик — братья Прохора Шаляпина, поэтому они давно знакомы и дружат с Аней. Поэтому вряд ли там роман».

Алина Красная

При этом Алина Красная заметила, что Анну Калашникову давно не видели с банкиром Иваном Семеновым. С ним она встречалась последние два года, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что брак Григория Лепса, по слухам, мог разрушить как раз Дмитрий Савчук. Якобы он закрутил роман с Анной Шаплыковой, а музыкант обо всем узнал и в итоге развелся с женой.

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Алина КраснаяАнна КалашниковаАнна ШаплыковаГригорий ЛепсДмитрий Савчук