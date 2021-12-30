«Семейство губастых»: Анастасия Костенко рассекретила нежное домашнее прозвище сына

Сыну модели и футболиста Дмитрия Тарасова уже два месяца.

Анастасия Костенко поделилась трогательным фото с двухмесячным сыном. На фото малышу две недели, сейчас Алексею уже два месяца. Снимок можно посмотреть тут.

«Мой маленький Ле. Два месяца тебе и 27 лет и 9 месяцев мне. Люблю тебя безумно, сынок. Все самое интересное впереди. P.S. Семейство губастых, однако. На кого похож наш Алексей?» — поделилась Анастасия в своем Instagram.

Мальчик Алексей появился на свет 29 октября. Это первый сын как для 29-летней модели, так и для футболиста Дмитрия Тарасова. Также у пары две дочери — трехлетняя Милана и годовалая Ева.

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