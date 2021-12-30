«Он себя артистом не считал»: звезда «Брата-2» Кирилл Пирогов поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем

Кирилл Пирогов поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем. Актеры снимались вместе в боевике Алексея Барабанова «Брат».

«Он хотел очень много сделать! Очень хотел снимать кино. Не очень любил сниматься в кино, потому что он себя артистом не считал. Он всегда с огромным удивлением смотрел, как артисты работают. И у него был шок какой-то!

«Как они это делают?» — так он говорил. А Леша Балабанов тоже говорил: «Вот, учись, Сережа, учись! Видишь, как люди работают? Видишь, записано у них там что-то. А ты? Эх!». Вот так вот они общались.

Это была удивительная пара людей, которых нет, но которые в моей жизни были и есть, они остаются в моей жизни! Светлое очень было время, и он очень светлый человек!» — рассказал Кирилл Пирогов в шоу «Вечерний Ургант».