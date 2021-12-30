«Он себя артистом не считал»: звезда «Брата-2» Кирилл Пирогов поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем

Кирилл Пирогов поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем. Актеры снимались вместе в боевике Алексея Барабанова «Брат».
«Он хотел очень много сделать! Очень хотел снимать кино. Не очень любил сниматься в кино, потому что он себя артистом не считал. Он всегда с огромным удивлением смотрел, как артисты работают. И у него был шок какой-то!
«Как они это делают?» — так он говорил. А Леша Балабанов тоже говорил: «Вот, учись, Сережа, учись! Видишь, как люди работают? Видишь, записано у них там что-то. А ты? Эх!». Вот так вот они общались.
Это была удивительная пара людей, которых нет, но которые в моей жизни были и есть, они остаются в моей жизни! Светлое очень было время, и он очень светлый человек!» — рассказал Кирилл Пирогов в шоу «Вечерний Ургант».
Также актер рассказал о наследниках легендарного актера и режиссера. У Бодрова — младшего двое детей: дочь Ольга и сын Александр.
«Я, конечно, думал о нем несколько дней назад, потому что ему было бы 50 лет. А я помню его совсем молодым человеком, прекрасным, восторженным, который хотел очень много всего сделать. У которого чудесные дети, чудесная жена Света… А Оля, дочка Сережи, работает у нас в театре! Его младший сын Саша, который ищет себя в жизни, занимается музыкой и учится, — замечательный, интересный молодой человек, и я тоже с ним чуть-чуть знаком», — поделился Пирогов.
Сергей Бодров — младший погиб со всей съемочной группой в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где они снимали кино. 27 декабря актеру и режиссеру исполнилось бы 50 лет.
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