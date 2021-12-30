«Четкая единица»: Лазарев раскритиковал Потапа и Каменских за исполнение песни «Новый год»

Как отметил исполнитель, каламбурить подобным образом — себя не уважать.

Певец Сергей Лазарев в шоу «Музыкалити» Максима Галкина раскритиковал творчество рэпера Потапа и его жены — украинской исполнительницы Насти Каменских.

Когда Лазарев прослушал слова песни «Новый год», то пришел в неописуемый ужас. Он заявил, что данная композиция — днище. По его мнению, каламбурить таким образом — себя не уважать.

«И аранжировка… Что это за продакшн такой? Они-то классные ребята сами по себе. А песня по музыке, и по словам, и исполнению — четкая единица». Сергей Лазарев

Напомним, что Потап и Настя Каменских несколько лет назад сыграли свадьбу. В родной Украине они считаются одними из главных звезд на эстраде.

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