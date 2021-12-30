Заботливая бабушка: стало известно, какие презенты герцогиня Камилла вручила внукам на Рождество

Герцогиня Камилла, как и многие любящие бабушки, заранее подготовилась к Рождеству, тщательно выбрав подарки для внуков. Известно, что жена принца Чарльза — заядлый читатель, и, похоже, наследники пошли по ее стопам.

Для детей герцогиня Корнуоллская купила книги английского писателя Филипа Пулмана, которого они просто обожают читать. Кроме того, домашняя библиотека ее внуков пополнилась книгами «Властелин колец» и «Дракула». Об этом сообщает Mirror.

Напомним, что у Камиллы есть двое детей от первого брака с Эндрю Паркером Боулзом — дочь Лора и сын Том. Они подарили герцогине пятерых внуков. Лора родила дочь Элизу и близнецов Гаса и Луи, а Том воспитывает дочь Лолу и сына Фредди.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.