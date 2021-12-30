«Не может пережить эти новости»: Сара Джессика Паркер сильно обеспокоена из-за обвинений Криса Нота в сексуальном насилии

Крис Нот назвал все обвинения клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы.

Сара Джессика Паркер сильно обеспокоена из-за обвинений Криса Нота в сексуальном насилии. Ранее актрисы главных ролей сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис уже выразили свою поддержку жертвам.

«Она чувствует, что будто подвела своих зрителей, когда не знала об инцидентах насильственного характера. Сейчас Сара признается, что была слепа и до сих пор не может пережить эти новости», — рассказал приближенный к актрисе изданию US Weekly.

Уже четыре девушки обвинили Криса Нота в домогательствах. Инциденты происходили с 2004 по 2015 года. Жертвы не раскрывают своих настоящих имен. Крис Нот назвал все обвинения в его адрес клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы. Однако карьера актера уже пострадала: его уволили из агентства и отказывают в ролях.

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