«Уильям сделал праздник особенным для Кейт»: стало известно, как герцоги Кембриджские провели Рождество

Семья праздновала этот день в Норфолке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя детьми провели Рождество в Норфолке. Семья остановилась в своем особняке «Анмер Холл», который в день свадьбы им подарила Елизавета II. Ранним утром они подарили подарки своим троим детям, а после отправились на церковную службу.

«После напряженного года Уильям хотел сделать это Рождество особенным для Кейт и удивил ее красивым браслетом», — пишет Us Weekly.

Напомним, ранее стало известно, что дети Кембриджских получили долгожданные презенты. Принц Джордж нашел под елкой комплект для активного отдыха, принцесса Шарлотта — видеокамеру, а принц Луи — рамку для лазания. Кроме того, там были детские книги и настольные игры.

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