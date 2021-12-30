«Наша ставленница опустила оценку девочке»: Ирина Винер вспомнила скандал на Олимпиаде

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер на Первом Всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация» раскритиковала российскую судью Наталью Кузьмину, которая, по ее мнению, незаслуженно поставила низкую оценку на Олимпиаде в Токио гимнастке Дине Авериной.

«Мы 25 лет выигрывали Олимпиады, чемпионаты мира, и никто с нами ничего не мог сделать. А в Токио наша ставленница опустила оценку девочке, которая не сделала ни одной ошибки!» Ирина Винер

Как отметила Винер, израильтянка Линой Ашрам потеряла предмет, но при этом стала олимпийской чемпионкой. По словам Винер, в такой ситуации никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Надо просто работать. Тогда Бог тебя пожалеет.

Напомним, что на Играх в Токио Дина Аверина выиграла серебряную медаль. Ее сестра Арина осталась только четвертой.

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