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«Наша ставленница опустила оценку девочке»: Ирина Винер вспомнила скандал на Олимпиаде

Как отметила тренер, победу израильтянке Линой Ашрам судьи отдали незаслуженно.

«Наша ставленница опустила оценку девочке»: Ирина Винер вспомнила скандал на Олимпиаде
Ирина Винер. Фото: Globallookpress.com

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер на Первом Всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация» раскритиковала российскую судью Наталью Кузьмину, которая, по ее мнению, незаслуженно поставила низкую оценку на Олимпиаде в Токио гимнастке Дине Авериной.

Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины. Фото: Globallookpress.com

«Мы 25 лет выигрывали Олимпиады, чемпионаты мира, и никто с нами ничего не мог сделать. А в Токио наша ставленница опустила оценку девочке, которая не сделала ни одной ошибки!»

Ирина Винер

Как отметила Винер, израильтянка Линой Ашрам потеряла предмет, но при этом стала олимпийской чемпионкой. По словам Винер, в такой ситуации никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Надо просто работать. Тогда Бог тебя пожалеет.

Напомним, что на Играх в Токио Дина Аверина выиграла серебряную медаль. Ее сестра Арина осталась только четвертой.

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Арина АверинаДина АверинаИрина ВинерЛиной АшрамТокио