«Наша ставленница опустила оценку девочке»: Ирина Винер вспомнила скандал на Олимпиаде

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер на Первом Всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация» раскритиковала российскую судью Наталью Кузьмину, которая, по ее мнению, незаслуженно поставила низкую оценку на Олимпиаде в Токио гимнастке Дине Авериной.
«Мы 25 лет выигрывали Олимпиады, чемпионаты мира, и никто с нами ничего не мог сделать. А в Токио наша ставленница опустила оценку девочке, которая не сделала ни одной ошибки!»
Как отметила Винер, израильтянка Линой Ашрам потеряла предмет, но при этом стала олимпийской чемпионкой. По словам Винер, в такой ситуации никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Надо просто работать. Тогда Бог тебя пожалеет.
Напомним, что на Играх в Токио Дина Аверина выиграла серебряную медаль. Ее сестра Арина осталась только четвертой.
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