«Зажал меня в углу и поцеловал»: Рита Дакота – о домогательствах в детстве

Рита Дакота призналась, про подверглась домогательствам в детстве. Ей было всего 12 лет, когда 17-летний парень из Суворовского училища поцеловал девочку против ее воли.

«Я помню, как парень в нашей военной общаге зажал меня в углу и насильно поцеловал, засунув свой мерзкий слюнявый язык мне в рот. Мне было тогда лет 12, а ему 17. Он в Суворовском училище учился, звали его Антон. Я тогда так испугалась, что даже ему не сказала ничего. Он ушел, а я продолжала стоять как вкопанная от шока. Вот такой ужасный у меня был первый поцелуй», — откровенно рассказала Дакота изданию Cosmopolitan.

Рита поделилась, что в зрелом возрасте она также сталкивалась с домогательствами. Однажды массажист повел себя непозволительно и трогал певицу, там, где массаж этого не предусматривал.

«Это так жутко, ты приходишь к специалисту за помощью, а он так поступает с твоим доверием. Но там я уже смогла дать ему отпор. Однако от массажа тоже отвернуло надолго», — поделилась Рита.

У Дакоты есть маленькая дочь Мия от певца и коллеги по «Фабрике» Влада Соколовского. Пара прожила в браке три года. Сейчас артистка встречается с музыкантом Федором Белогаем, а ее бывший супруг ждет ребенка от своей новой девушки.

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