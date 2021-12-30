«Ты меня спасла»: после погашения долга по алиментам Роман Мальков обратился к Анастасии Макеевой

Текст с благодарностью бизнесмен оставил на своей странице в «Инстаграме».

Накануне стало известно, что Роман Мальков больше не является должником. Его новая жена Анастасия Макеева опубликовала в своем инстаграме справку от судебного пристава. А бывшая жена Светлана Малькова подтвердила, что получила деньги за 3,5 месяца.

В своем инстаграме Роман Мальков в очередной раз признался в чувствах актрисе, оставив трогательный текст.

«Спасибо тебе, за то, что ты есть… Сегодня ночью ты меня просто спасла… Люблю тебя, мой спасатель. Не спала, ухаживала за мной», — написал Мальков.

Анастасия ответила на публикацию.

«Я всегда буду рядом», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков стали мужем и женой в мае этого года. До встречи с актрисой бизнесмен жил в Словении и воспитывал четырех детей.

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