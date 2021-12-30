Пикантный ракурс: Каролина Севастьянова в полупрозрачном топе красиво продемонстрировала «ложбинку греха»

Гимнастка в отпуске на Карибах уже загорела до шоколадного оттенка.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова улетела на Новый год на Карибские острова. Красотка в компании подруг уже отметила там католическое Рождество, а теперь готовится праздновать наступление 2022 года.

За неделю на Сен-Бартелеми Севастьянова уже изрядно загорела до шоколадного оттенка. И то и дело радует фанатов в Instagram своими снимками в бикини.

На этот раз Севастьянова показала себя в одежде, но без макияжа. Видимо, чтобы отвлечь внимание зрителя от «голого» лица, красотка выбрала пикантный ракурс съемки сверху, засветив «ложбинку греха» в декольте прозрачного топа.

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