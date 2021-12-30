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«Его боятся»: Захарова объяснила, почему актеры «Ленкома» не поднимают бунт против Варшавера

Как отметила актриса, ее коллеги очень зависимые люди.

«Его боятся»: Захарова объяснила, почему актеры «Ленкома» не поднимают бунт против Варшавера
Александра Захарова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Александра Захарова в интервью Андрею Караулову раскритиковала директора «Ленкома» с расширенными полномочиями Марка Варшавера.

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

«Его боятся. Он может уволить актеров одного за другим. Все ждут, когда это кончится. Все понимают, что ему уже почти 75 лет. Этот человек привык все переворачивать. У него больная фантазия. Поклонники написали открытое письмо на имя мэра Москвы Серея Собянина, где критикуют работу директора. А Марк Варшавер сказал, что это анонимка. Триста человек подписались».

Александра Захарова

Как отметила Александра Захарова, артисты в театре очень зависимые люди.

«У нас сейчас нет аншлагов. При 70 процентов заполняемости зала идут скидки в сорок процентов. А еще Варшавер объявил себя директором с расширенными полномочиями. А бумажку покажите. Он из воздуха это все придумал. Варшавер нарушает устав и закон. Он уже не может быть худруком. Нет никакой стратегии в развитии театра у этого человека», — заметила Александра Захарова.

Напомним, что худрук «Ленкома» Марк Захаров ушел из жизни чуть больше двух лет назад. Сейчас его должность вакантна. Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.

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