«Его боятся»: Захарова объяснила, почему актеры «Ленкома» не поднимают бунт против Варшавера

Актриса Александра Захарова в интервью Андрею Караулову раскритиковала директора «Ленкома» с расширенными полномочиями Марка Варшавера.
«Его боятся. Он может уволить актеров одного за другим. Все ждут, когда это кончится. Все понимают, что ему уже почти 75 лет. Этот человек привык все переворачивать. У него больная фантазия. Поклонники написали открытое письмо на имя мэра Москвы Серея Собянина, где критикуют работу директора. А Марк Варшавер сказал, что это анонимка. Триста человек подписались».
Как отметила Александра Захарова, артисты в театре очень зависимые люди.
«У нас сейчас нет аншлагов. При 70 процентов заполняемости зала идут скидки в сорок процентов. А еще Варшавер объявил себя директором с расширенными полномочиями. А бумажку покажите. Он из воздуха это все придумал. Варшавер нарушает устав и закон. Он уже не может быть худруком. Нет никакой стратегии в развитии театра у этого человека», — заметила Александра Захарова.
Напомним, что худрук «Ленкома» Марк Захаров ушел из жизни чуть больше двух лет назад. Сейчас его должность вакантна. Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.
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