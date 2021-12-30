Видно то, что должно быть прикрыто: пассия Тимати в дерзких мини-шортиках сверкнула причинным местом

Длинноногая красотка Саша Дони появилась на улице Дубая в дениме и высоких ботфортах.

Рэпер Тимати с осени стал встречаться с 19-летней уроженкой Киева Сашей Дони. По наблюдениям поклонников звезды, девушка одновременно похожа на обеих бывших подруг музыканта, от которых у него растут дети, — Настю Решетову и Алену Шишкову.

Сама Саша Дони лишь высмеивает любые попытки сравнивать себя с предыдущими пассиями. И старается перещеголять их во всем.

К примеру, девушка обожает дразнить подписчиков, коих у нее за последнее время значительно прибавилось, откровенными кадрами. Сейчас блондинка отдыхает в Дубае, куда на Новый год прилетит и Тимати, и ежедневно постит пляжные снимки или провокационные образы.

Новым будоражащим воображение зрителей снимком оказался кадр с улицы. На нем Саша Дони в черной футболке и дерзких мини-шортиках позирует у дорогого авто. При этом в зоне бикини видно то, что обычно девушки скрывают.

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