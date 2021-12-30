В двух словах: Миронов прокомментировал «потасовку» в Театре наций

На днях появились слухи о том, что актер устроил драку.

Накануне в Сети появились слухи о том, что Евгений Миронов устроил потасовку в Театре наций, которым руководит уже более десяти лет. Якобы актер был в нетрезвом виде и поэтому ввязался в драку с двумя неизвестными.

Накануне артист прокомментировал ситуацию.

«Это фейк, это фейк», — цитирует Миронова Пятый канал.

Напомним, что не так давно с актером произошел неприятный инцидент прямо во время спектакля. Он не заметил декорацию, упал, сильно ударился головой и на несколько секунд потерял сознание. В результате Миронов получил тяжелейшую травму. Его спасло то, что на голове в этот момент был парик, в противном случае последствия могли бы быть непредсказуемыми.

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