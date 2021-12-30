«Кто этот дедушка?»: постаревшего и располневшего Дмитрия Диброва не узнали в Сети

62-летний телеведущий Дмитрий Дибров накануне повеселился с семьей в караоке. Его жена, 32-летняя модель Полина, опубликовала видео с тусовки. На кадрах шоумен с микрофоном задорно приплясывает и подпевает. А красотка-жена красиво танцует под исполнение мужа.

Подписчики, посмотрев видео, не узнали Дмитрия Диброва в поседевшем и располневшем мужчине. «Кто этот дедушка? Еще пробует веселиться! Это ваш отец?» — вопрошала одна из подписчиц. Ей вторили другие:

«А это что за дедуля в кадре?», «Дибров совсем дед! Особенно с подтяжками!», «Диброва не узнать совсем. Хотя, все мы стареем», «Такой смешной этот дедушка», «Вы красотка, такая юная», «Молодец отец, в его возрасте так зажигает», «Такая красивая дама, и правда дедушка», — писали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!