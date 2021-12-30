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Близко к конфузу: пока все модницы на пляже задирают трусы выше бедер, Тодоренко решила их спустить

Телеведущая отдыхает в Дубае с родителями и сыном.

Близко к конфузу: пока все модницы на пляже задирают трусы выше бедер, Тодоренко решила их спустить
Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press

Многие звезды выбрали проводить старый год и встретить Новый на курорте. Гимнастка Каролина Севастьянова, например, улетела на Карибы, а телеведущая Регина Тодоренко выбрала Дубай. Туда же, к слову, отправилась Кристина Асмус с сестрой и дочкой.

Регина Тодоренко не скупится на фото и видео из отпуска. Звезда рассказывает в красочных кадрах, как беззаботно и весело проводит время на побережье Персидского залива. Но и о снимках в бикини не забывает.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая показала себя в черно-зеленом бикини на пляже. Перед тем как окунуться в освежающие морские недра, красотка позировала на фоне монументальных зданий Дубая. И в то, время как остальные звездные модницы стараются задирать повыше бедер свои плавки, Тодоренко, наоборот, спустила их ниже некуда. Кажется, еще чуть-чуть – и конфуза не избежать, они с нее явно спадут.

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